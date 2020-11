Covid, parla il padre di Martina Bonaretti: 'Aveva i polmoni distrutti' (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dal quotidiano locale La Gazzetta di Reggio, il padre della 21enne Martina Bonaretti ha raccontato il calvario della figlia morta di Covid lo scorso martedì 17 novembre. L'uomo ha spiegato che la figlia non stava bene già da ... Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dal quotidiano locale La Gazzetta di Reggio, ildella 21enneha raccontato il calvario della figlia morta dilo scorso martedì 17 novembre. L'uomo ha spiegato che la figlia non stava bene già da ...

Non escludo che possano esserci ulteriori Regioni ‘rosse’. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervistato a ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai 1, parla dell’eme ...

