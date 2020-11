Covid-19: primo decesso ad Ascea, il cordoglio del sindaco (Di giovedì 19 novembre 2020) Covid-19: decesso a Castel San Lorenzo, nuovo caso all'ospedale di Polla. La situazione a Salerno città 19 novembre 2020 Covid-19: 490 nuovi contagi nel salernitano, i dati del Ministero 19 novembre ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 19 novembre 2020)-19:a Castel San Lorenzo, nuovo caso all'ospedale di Polla. La situazione a Salerno città 19 novembre 2020-19: 490 nuovi contagi nel salernitano, i dati del Ministero 19 novembre ...

agorarai : L’inviato @TomMiGiuntella ci racconta la storia di coloro che, con i sintomi da Covid o addirittura risultati posit… - PagellaPolitica : #Salvini ha mostrato sui social una mascherina con scritto “Covid-1984”. Non è il primo caso in cui un esponente d… - nzingaretti : Complimenti ad @AeroportidiRoma, che ottiene per il terzo anno il Best Airport Award di @AciEurope, grazie a import… - infoitinterno : Covid, primo saldo negativo dei ricoveri in Lombardia. Fontana: 'Un nuovo piccolo segnale di miglioramento' - LucaGattuso : In questi due grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. En… -