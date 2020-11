Coronavirus | Gelmini | ' serve semestre bianco fiscale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Quello delle tasse è un grande paradosso che fa arrabbiare gli italiani. Con una mano lo Stato dà poco, con l'altra vorrebbe riprendersi tanto e subito. Ma che Paese è un Paese che chiede la tassa sui rifiuti a chi i rifiuti non li produce? Se un negozio o una piccola azienda è chiusa è chiaro che non produce rifiuti. Da gennaio riparte l'incubo delle cartelle esattoriali e non solo i nove milioni di cartelle che l'Agenzia delle Entrate ha in plancia di lancio ma anche quelle delle Regioni". Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. "Sia chiaro, le tasse -aggiunge- vanno pagate. Ma la misura più semplice per aiutare le piccole imprese, è sospendere le scadenze e rinviarle. Al 10 dicembre chi ha concordato con il fisco un piano di rientro del suo debitopre-covid (con la rottamazione o il saldo e ...