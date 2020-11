Arriva l’update più grande di sempre per Pokémon GO, con un mucchio di novità (Di giovedì 19 novembre 2020) Niantic sta apportando numerose modifiche all'app Pokémon Go, presto verranno introdotte le stagioni, nuovi livelli e tantissime altre novità L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 19 novembre 2020) Niantic sta apportando numerose modifiche all'appGo, presto verranno introdotte le stagioni, nuovi livelli e tantissime altreL'articolo proviene da TuttoAndroid.

carlo_centemeri : Rivoluzione in farmacia: arriva Amazon (per ora negli Usa) Negli Usa Amazon sbarca in farmacia, con sconti dell’80%… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Ancora non si vede nemmeno l'ombra di #PS5 in Italia ed ecco che arriva già il primo #update! @PlayStationIT https://t.… - PlayStationBit : Ancora non si vede nemmeno l'ombra di #PS5 in Italia ed ecco che arriva già il primo #update! @PlayStationIT - GamingTalker : Super Mario 3D All-Stars, arriva l'update 1.1.0: aggiunte le opzioni di camera invertita e supporto ai controller G… - WorldPc_ : OnePlus 5 e 5T tornano ad aggiornarsi cinque mesi dopo: tutte le novità: OnePlus aggiorna OnePlus 5 e 5T: l'update… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’update «Io, mamma di un bambino disabile: con la Dad mio figlio è stato meglio, non si sono più dimenticati di lui» Corriere della Sera