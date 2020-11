Arcuri: “I numeri ci dicono che la forza del virus è molto rilevante ma grazie alle misure messe in campo si sta riducendo” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Oggi ci sono oltre 46mila nuovo contagiati e 653 decessi. Sono numeri in progressiva crescita ma dobbiamo fare uno sforzo per entrare dentro e spiegare perché i numeri ci dicono che la forza del virus è molto rilevante, ma grazie alle misure messe in campo si sta riducendo”. E’ quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, commentando i dati sull’evoluzione della seconda ondata epidemica (leggi l’articolo). “Nelle ultime quattro settimane la crescita si è affievolita e nell’ultima settimana si è ridotta. La crescita è impetuosa ma il suo ritmo va decelerando. Il rapporto tra i positivi e i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) “Oggi ci sono oltre 46mila nuovo contagiati e 653 decessi. Sonoin progressiva crescita ma dobbiamo fare uno sforzo per entrare dentro e spiegare perché iciche ladel, mainsi sta. E’ quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza Corona, Domenico, commentando i dati sull’evoluzione della seconda ondata epidemica (leggi l’articolo). “Nelle ultime quattro settimane la crescita si è affievolita e nell’ultima settimana si è ridotta. La crescita è impetuosa ma il suo ritmo va decelerando. Il rapporto tra i positivi e i ...

