Animali fantastici 3 | Mads Mikkelsen | Io al posto di Johnny Depp? Solo un rumor

(Di giovedì 19 novembre 2020)smentisce iche lo vorrebbero prossimo a sostituirein3 spiegando di aver letto la notizia sui giornali come gli altri. La star danesesmentisce le notizie circolate qualche giorno fa secondo si starebbe preparando a prendere ildiin3 bollandole come. Giorni fa Deadline, citando fonti vicine a Warner Bros., aveva lanciato la notizia secondo cuisarebbe la prima scelta del regista David Yates per sostituirenel ruolo di Gellert ...

cineblogit : Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen smentisce trattative per sostituire Johnny Depp - badtasteit : I Doni della Morte compie 10 anni: tanti auguri al film di #HarryPotter che spoilera il finale di… - Ash71Pietro : Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen smentisce trattative per sostituire Johnny Depp - FattoreOscuro : @Morelembaum1 Animali fantastici e dove trovarli - lyscamander_dgh : “animali fantastici e dove trovarli” un po’ particolare .. @harlowe_dgh avrebbe scoperto, infatti, la dedica e auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Animali fantastici

Mads Mikkelsen in un’intervista con il sito IGN ha smentito le voci di trattative in corso per sostituire Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3. Dopo l’uscita di scena ...L'attore danese ha negato i rumor che lo vogliono come nuovo Grindelwald dopo l'allontanamento di Johnny Depp: sarà vero?