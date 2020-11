Virologo Crisanti: “Riaperture a Natale? Errore moralmente inaccettabile” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Stiamo imponendo un sacrificio importante agli italiani e stiamo accettando un sacrificio sociale importantissimo, con 500 morti al giorno, e poi che facciamo? Riapriamo a Natale per rifare tutto il casino fatto in Sardegna quest’estate e ricominciare da capo? Questo è moralmente inaccettabile“. Così il direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti, in merito a un possibile allentamento delle restrizioni in vista del Natale. “L’obiettivo del Governo era smorzare il picco e distribuire l’impatto su un periodo più lungo per non compromettere la componente economica che si vuole preservare per dicembre – ha aggiunto nel suo intervento ad Agorà –, ed è un obiettivo che stanno raggiungendo“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Stiamo imponendo un sacrificio importante agli italiani e stiamo accettando un sacrificio sociale importantissimo, con 500 morti al giorno, e poi che facciamo? Riapriamo aper rifare tutto il casino fatto in Sardegna quest’estate e ricominciare da capo? Questo èinaccettabile“. Così il direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, Andrea, in merito a un possibile allentamento delle restrizioni in vista del. “L’obiettivo del Governo era smorzare il picco e distribuire l’impatto su un periodo più lungo per non compromettere la componente economica che si vuole preservare per dicembre – ha aggiunto nel suo intervento ad Agorà –, ed è un obiettivo che stanno raggiungendo“. SportFace.

