Vaccino Pfizer, Garattini: “Vogliamo vedere i dati” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) – “Va bene” se Pfizer e BionTech hanno concluso il primo studio globale di fase 3 su un , ma “Vogliamo vedere i dati”. Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, non cede all’entusiasmo dopo l’annuncio – da parte del colosso Usa e del suo partner tedesco – dei nuovi risultati che indicano un’efficacia del 95% a 28 giorni dalla prima dose di prodotto-scudo contro il coronavirus Sars-CoV-2, di una protezione superiore al 94% anche negli over 65 e di un profilo di sicurezza rassicurante. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 nov. (Adnkronos Salute) – “Va bene” see BionTech hanno concluso il primo studio globale di fase 3 su un , ma. Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, non cede all’entusiasmo dopo l’annuncio – da parte del colosso Usa e del suo partner tedesco – dei nuovi risultati che indicano un’efficacia del 95% a 28 giorni dalla prima dose di prodotto-scudo contro il coronavirus Sars-CoV-2, di una protezione superiore al 94% anche negli over 65 e di un profilo di sicurezza rassicurante. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - RobertoBurioni : Per chi se l'è persa, ecco la mia spiegazione del vaccino Pfizer contro COVID-19; tenete conto che il vaccino Moder… - Corriere : Pfizer, sperimentazione finita: «Il nostro vaccino efficace al 95% e non ha effetti av... - valemaga : RT @RobertoBurioni: Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene le pr… - occhio_notizie : 'Speriamo che pubblichino presto i dati in modo che tutti possano vedere le cose a cui siamo interessati' afferma S… -