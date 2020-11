Tracciamento in tilt e dati epidemiologici in ritardo. Sindaco di Bovino 'costretto' a sospendere la didattica in presenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) A partire da oggi e fino al 3 dicembre, anche a Bovino è sospesa l'attività didattica in presenza in tutte le scuole, statali e non, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, compreso l'... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 18 novembre 2020) A partire da oggi e fino al 3 dicembre, anche aè sospesa l'attivitàinin tutte le scuole, statali e non, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, compreso l'...

infoitscienza : Tracciamento in tilt e dati epidemiologici in ritardo. Sindaco di Bovino 'costretto' a sospendere la didattica in p… - socciangelomatt : Modello Italia per il covid non è un esempio di efficienza: tracciamento saltato, cure rimesse all'iniziativa indiv… - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Coronavirus, la direttrice generale dell’azienda sanitaria replica così al sindaco di Forte dei Marmi - iltirreno : ?? Coronavirus, la direttrice generale dell’azienda sanitaria replica così al sindaco di Forte dei Marmi - TirrenoVersilia : ?? La direttrice dell’Asl replica a Murzi: «Il laboratorio al Versilia non ridurrebbe i tempi di attesa» -