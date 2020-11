Torino. Critiche le condizioni dell’operatore ecologico AMIAT travolto in corso Trapani (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mercoledì mattina un operatore ecologico AMIAT, mentre era impegnato nella raccolta delle foglie, è stato travolto sulla carreggiata centrale di corso Trapani. In base ad una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembrerebbe che il conducente dell’auto che lo ha investito, impegnato in una manovra di sorpasso, non si sia accorto dell’uomo e del cartello di segnalazione della sua presenza. L’operaio, un uomo di 60 anni di nazionalità italiana, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale CTO. Le sue condizioni sono Critiche. Lo si apprende da una nota stampa del Comune di Torino. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 novembre 2020) Mercoledì mattina un operatore, mentre era impegnato nella raccolta delle foglie, è statosulla carreggiata centrale di. In base ad una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembrerebbe che il conducente dell’auto che lo ha investito, impegnato in una manovra di sorpasso, non si sia accorto dell’uomo e del cartello di segnalazione della sua presenza. L’operaio, un uomo di 60 anni di nazionalità italiana, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale CTO. Le suesono. Lo si apprende da una nota stampa del Comune di

Mercoledì mattina un operatore ecologico AMIAT, mentre era impegnato nella raccolta delle foglie, è stato travolto sulla carreggiata centrale di corso Trapani.

