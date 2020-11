Smart working | il diritto alla disconnessione

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Se le aziende e i vari enti si stanno velocemente attrezzando, forti anche delle recenti esperienze, perché lo smart working possa diventare permanente anche in futuro, il quadro regolatorio pare non adeguarsi al cambiamento con proporzionale velocità: «Nessuna legge ha ancora stabilito precisamente come lo smart working debba essere implementato e come possa essere monitorata la prestazione lavorativa, cosa questa che potrebbe far scivolare il datore di lavoro in sanzioni anche penali», spiega l’avvocato Massimo Riva di Rödl & Partner, «Mentre in Germania si apprestano a varare una legge che consentirà a ogni lavoratore dipendente di avere diritto a un minimo di 24 giorni di lavoro agile all’anno, in Italia, dopo l’ultimo DPCM, lo smart working, così come è stato per i decreti precedenti, potrà essere attivato con la procedura semplificata in deroga alla legge n.81/2017 e di conseguenza senza necessità di accordo tra le parti».