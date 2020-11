Simona Ventura: "Accusata di evasione fiscale, non ho nessuna colpa" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 - "Mi trovo ad essere Accusata di aver evaso il Fisco , lo trovo profondamente ingiusto , una cosa che anche per me è una vergogna , non ho nessuna colpa". Questa la difesa di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 - "Mi trovo ad esseredi aver evaso il Fisco , lo trovo profondamente ingiusto , una cosa che anche per me è una vergogna , non ho". Questa la difesa di ...

