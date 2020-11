Simona Ventura a processo per evasione: 'Io troppo ingenua, mi sono fidata perché di fisco non capisco un tubo' (Di mercoledì 18 novembre 2020) La conduttrice tv Simona Ventura, imputata a Milano per un'evasione fiscale da circa 500mila euro , ha raccontato di essere stata 'troppo ingenua', perché si è fidata del lavoro dei professionisti che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) La conduttrice tv, imputata a Milano per un'fiscale da circa 500mila euro , ha raccontato di essere stata '',si èdel lavoro dei professionisti che ...

Agenzia_Ansa : Simona Ventura in tribunale per evasione fiscale: 'Accusa ingiusta, per me una vergogna, non ho mai capito un tub… - LaStampa : Simona Ventura accusata di un’evasione da mezzo milione: “Il mio errore è stato fidarmi dei commercialisti” - Corriere : Simona Ventura in tribunale per evasione fiscale da 500mila euro: «Sono stata troppo... - infoitinterno : Simona Ventura accusata di evasione fiscale: 'Profonda vergogna, io estranea ai fatti' - infoitinterno : Simona Ventura a processo per evasione fiscale: «Una vergogna, non ho nessuna colpa» -