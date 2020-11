Raggi | presto arriveranno strisce pedonali luminose

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “Vi ricordate leche abbiamo inaugurato in varie parti di Roma? Siamo stati fra i primi ad avviare questa sperimentazione. Sono attraversamenti con luci a led che diventano ancora piu’ visibili di notte.” “ne installeremo di nuove per garantire maggiore sicurezza ai pedoni sulle nostre strade, soprattutto in punti dove non sono presenti semafori”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Da pochi giorni abbiamo iniziato i lavori in via del Fosso di Bravetta all’incrocio con via degli Amodei, nella zona Ovest della citta’. I cantieri proseguiranno anche in altre tre strade: in via di Pietralata, via Isacco Newton e via Casilina. Portiamo in diversi quartieri questa tecnologia innovativa che garantira’ maggiore visibilita’ e sicurezza”, conclude ...