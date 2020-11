Pochi ne parlano ma c’è uno Stato divorato dal Covid: a due passi da noi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pochi ne parlano, ma il Covid sta lentamente mettendo in ginocchio un Paese vicinissimo all’Italia con poco più di 8 milioni di abitanti. La prima ondata di coronavirus li ha risparmiati, toccando il Paese solo marginalmente e senza mettere a dura prova il sistema sanitario. Ma la seconda si è avventata sui cittadini della vicina Svizzera, con una furia che sembra quella di un ciclone inarrestabile. 6 mila i nuovi positivi per 8 milioni di abitanti: si fa presto a fare i conti. In Svizzera stanno peggio di noi, ma quello che preoccupa maggiormente è che sono finiti i posti in terapia intensiva: tutti occupati. Erano 876, lo ha riferito Andreas Stettbache a nome della Società svizzera di medicina intensiva sul suo sito web. Il responsabile ha dichiarato che, grazie all’intervento dell’esercito, i posti in terapia ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020)ne, ma ilsta lentamente mettendo in ginocchio un Paese vicinissimo all’Italia con poco più di 8 milioni di abitanti. La prima ondata di coronavirus li ha risparmiati, toccando il Paese solo marginalmente e senza mettere a dura prova il sistema sanitario. Ma la seconda si è avventata sui cittadini della vicina Svizzera, con una furia che sembra quella di un ciclone inarrestabile. 6 mila i nuovi positivi per 8 milioni di abitanti: si fa presto a fare i conti. In Svizzera stanno peggio di noi, ma quello che preoccupa maggiormente è che sono finiti i posti in terapia intensiva: tutti occupati. Erano 876, lo ha riferito Andreas Stettbache a nome della Società svizzera di medicina intensiva sul suo sito web. Il responsabile ha dichiarato che, grazie all’intervento dell’esercito, i posti in terapia ...

