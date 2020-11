Parametri | polemiche Stato-Regioni Fontana ' Lombardia potrebbe essere in zona arancione'

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Non si smorzano le. I governatori chiedono di semplificare il numero deiche decidono la colorazione delle regione, passando da 21 a 5. Dopo il no di Speranza arriva ...

Pariella : RT @ilmanifesto: MATTARELLO #ilmanifesto #laprima Con un discorso dai toni molto aspri, denunciando il pericolo di polemiche scomposte,… - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: MATTARELLO #ilmanifesto #laprima Con un discorso dai toni molto aspri, denunciando il pericolo di polemiche scomposte,… - EnzaAltieri : RT @ilmanifesto: MATTARELLO #ilmanifesto #laprima Con un discorso dai toni molto aspri, denunciando il pericolo di polemiche scomposte,… - DamianoMondini : RT @ilmanifesto: MATTARELLO #ilmanifesto #laprima Con un discorso dai toni molto aspri, denunciando il pericolo di polemiche scomposte,… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto Con un discorso dai toni molto aspri, denunciando pericolo di «polemiche scomposte»,… -

Ultime Notizie dalla rete : Parametri polemiche

TG La7

Prosegue il confronto tra Governo e Regioni sui parametri utilizzati per assegnare i livelli di rischio con i colori.A Natale non si faccia come l'estate' di Redazione Online Non si smorzano le polemiche Stato-Regioni. I governatori chiedono di semplificare il numero dei parametri che decidono la colorazione delle ...