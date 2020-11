NEVE in arrivo fino a quote basse. Meteo invernale di botto, i dettagli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si parla di NEVE in merito al primo episodio d’inverno che coinvolgerà l’Italia, sebbene fugace. Il raffreddamento ed il maltempo giungeranno all’improvviso, dopo una fase di calma anticiclonica che ritroviamo al momento su quasi tutte le regioni, a parte dei residui d’instabilità all’estremo Sud. Copiose nevicate in arrivo su alcune aree montuose, specie in AppenninoIl nuovo anticiclone durerà davvero poco e non potrà opporsi all’intensa colata di aria fredda ed instabile che si metterà in moto dal Nord Europa. Questo flusso d’aria artica si addosserà alle Alpi alla fine di giovedì, quando inizierà a manifestarsi in modo evidente il peggioramento. A proposito di NEVE, proprio nella tarda sera di giovedì e la successiva notte avremo fiocchi sulle aree di confine, fino attorno ai 1000 metri di quota. Probabilmente la ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si parla diin merito al primo episodio d’inverno che coinvolgerà l’Italia, sebbene fugace. Il raffreddamento ed il maltempo giungeranno all’improvviso, dopo una fase di calma anticiclonica che ritroviamo al momento su quasi tutte le regioni, a parte dei residui d’instabilità all’estremo Sud. Copiose nevicate insu alcune aree montuose, specie in AppenninoIl nuovo anticiclone durerà davvero poco e non potrà opporsi all’intensa colata di aria fredda ed instabile che si metterà in moto dal Nord Europa. Questo flusso d’aria artica si addosserà alle Alpi alla fine di giovedì, quando inizierà a manifestarsi in modo evidente il peggioramento. A proposito di, proprio nella tarda sera di giovedì e la successiva notte avremo fiocchi sulle aree di confine,attorno ai 1000 metri di quota. Probabilmente la ...

Un'irruzione di aria fredda ed instabile dal Nord Europa favorirà l'arrivo della neve anche a quote basse per la stagione. Fiocchi dapprima sulle Alpi, poi soprattutto in Appennino nel weekend. SITUAZ ...

Ondata di gelo sulla Toscana, temperature in picchiata

FIRENZE: Arriva un primo assaggio d'inverno con un fronte di aria di matrice artica che decreterà l'arrivo anche delle prime gelate nelle aree interne ...

Un'irruzione di aria fredda ed instabile dal Nord Europa favorirà l'arrivo della neve anche a quote basse per la stagione. Fiocchi dapprima sulle Alpi, poi soprattutto in Appennino nel weekend.