Nelle zone rosse si può cambiare di Comune per fare la spesa in posti più convenienti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è dovuta attendere la precisazione del governo nel sito dedicato alle FAQ della presidenza del Consiglio ma la conferma è arrivata. Ci si può spostare in un diverso Comune di quello di residenza anche solo per fare la spesa in un supermercato più conveniente economicamente. Per il presidente e amministratore della ditta Balocco questa precisazione "è una buona notizia per retailer, consumatori e industria alimentare". In gioco ovviamente ci sono le festività natalizie e l'indotto che garantiscono ad un intero comparto produttivo. Finalmente si è fatta chiarezza su uno dei punti dell'ultimo provvedimento del governo, via libera agli spostamenti di Comune se conviene al portafoglio Balocco si era fatto promotore nei giorni scorsi di un appello al governo per consentire ai consumatori questa possibilità.

