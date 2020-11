Mazda CX-3 - Ritocchi in punta di matita per il Model Year 2021

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 novembre 2020) A cinque anni dal lancio, laCX-3 si concede un passaggio in sala trucco. Il, già disponibile in concessionaria, rinnova la Suv compatta con interventi leggeri: le prime consegne sono previste per dicembre. Trova le differenze. La giapponese non è cambiata nell'estetica, conservando la linea sportiva e sinuosa per cui negli anni è stata apprezzata dal pubblico e che l'ha resa subito riconoscibile dal resto della concorrenza. Bisogna aguzzare bene la vista, infatti, per scorgere i badge ristilizzati o la nuova chiave con sistema Easy Acces. Più facile, invece, individuare il nuovo grigio (lalo chiama Polymetal Gray Metallic) che va ad ampliare la palette di colori selezionabili per la carrozzeria. Sedili più confortevoli. Anche dentro le modifiche sono di dettaglio. Si parte ...