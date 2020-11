Manovra | Patuanelli apre a proroga moratorie fiscali per PMI | per me necessarie

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Nuova classificazione dei debitori in default eper le PMI, ex Ilva e Ast di Terni sono stati tra i temi oggetto del question time di oggi alla Camera del ministro dello Sviluppo economico Stefano. “Le nuove regole unionali di classificazione dei debitori in default che entreranno in vigore nel 2021 prevedono criteri molto più severi degli attuali quindi ritengo siano più che giustificate e condivise dal Governo le preoccupazioni espresse. Per quanto di mia competenza interventi didellerispetto alle disposizionicredo siano. Le scadenze sono allineate a fine gennaio. Credo dovremo intervenire nel percorso della legge di bilancio anche attraverso lo scostamento per il 2021?, ha risposto ...