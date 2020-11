Little Mix, Jesy Nelson annuncia “un periodo di pausa prolungato dalla band” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le Little Mix hanno da poco rilasciato il loro sesto album in studio, Confetti, che ha debuttato al secondo posto nella classifica inglese, battuto solamente da “Disco”; il nuovo lavoro di Kylie Minogue. Ma, in queste ore, è un’altra la notizia finita sotto il clamore mediatico legato alla band: Jesy Nelson si prenderà un periodo di pausa prolungato dal gruppo per motivi medici privati. Del resto, si era notata la sua assenza in occasione dei recenti impegni della girlband. Jesy è mancata durante tre recenti apparizioni televisive con il gruppo, alla BBC Children in Need, la finale del talent show televisivo del gruppo The Search e agli MTV European Music Awards, dove erano ospiti. In quelle occasioni, un portavoce aveva detto che non stava bene. Jesy ... Leggi su soundsblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) LeMix hanno da poco rilasciato il loro sesto album in studio, Confetti, che ha debuttato al secondo posto nella classifica inglese, battuto solamente da “Disco”; il nuovo lavoro di Kylie Minogue. Ma, in queste ore, è un’altra la notizia finita sotto il clamore mediatico legato alla band:si prenderà undidal gruppo per motivi medici privati. Del resto, si era notata la sua assenza in occasione dei recenti impegni della girlband.è mancata durante tre recenti apparizioni televisive con il gruppo, alla BBC Children in Need, la finale del talent show televisivo del gruppo The Search e agli MTV European Music Awards, dove erano ospiti. In quelle occasioni, un portavoce aveva detto che non stava bene....

soundsblogit : Little Mix, Jesy Nelson annuncia “un periodo di pausa prolungato dalla band” - xharryssmilexx_ : Dua, Rupert e Harry fanno parte di questa campagna benefica per i più bisognosi, sono così felice e orgogliosa!!!… - seyourfaceagain : RT @rendezv0vz: quando mi rendo conto che le little mix hanno quasi 30 anni a testa mi fermo un attimo cosí ???? per me sono le mie piccine d… - silviaxlevi : so che non vi frega nulla, ma io vorrei dedicarvi questa canzone delle little mix, ricordatevi che non siete soli,… - vodkaidc : RT @mtvitalia: Forza Jesy ?? Le facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione #LittleMix -

Ultime Notizie dalla rete : Little Mix Jesy Nelson lascia temporaneamente le Little Mix per "ragioni mediche private" MTV.IT Jesy Nelson lascia temporaneamente le Little Mix per “ragioni mediche private”

Jesy Nelson lascia temporaneamente le Little Mix per “ragioni mediche private” È arrivata la prima dichiarazione ufficiale sull'assenza di Jesy Nelson dai recenti impegni delle Little Mix, in cui si c ...

Jesy delle Little Mix si é ammalata, pausa prolungata dalle Little Mix.

Jesy delle Little Mix é malata. Un comunicato afferma che la cantante sarà assente dal gruppo per un periodo prolungato per problemi medici.

Jesy Nelson lascia temporaneamente le Little Mix per “ragioni mediche private” È arrivata la prima dichiarazione ufficiale sull'assenza di Jesy Nelson dai recenti impegni delle Little Mix, in cui si c ...Jesy delle Little Mix é malata. Un comunicato afferma che la cantante sarà assente dal gruppo per un periodo prolungato per problemi medici.