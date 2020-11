La memoria di lavoro | un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 novembre 2020) . Noi tutti utilizziamo ladinelle nostre attività quotidiane. Èsviluppare ladisin dai primi anni dell’, soprattutto per gli studenti con DSA, tramite l’utilizzo di specifici strumenti a supporto della cosiddetta working memory, ad esempio, le mappe. Cosa è la? Laviene definita come la “capacità di conservare traccia più o meno completa e duratura degli stimoli esterni sperimentati e delle relative risposte”. È però importante evidenziare che laè un concetto più ampio, in quanto esistono diverse declinazioni dellatra cui ...