Invenzione Covid-19 | una mascherina lo uccide Ecco come funziona

Corre veloce la ricerca sul Covid-19. Arriva dall'Inghilterra una nuova Invenzione, una mascherina che uccide il virus al contatto. L'efficacia va oltre il 90% Nuova Invenzione dal fronte della ricerca Covid-19. Arriva dall'Inghilterra una sofisticata mascherina capace di uccidere il virus al contatto, in pochi secondi. Il tutto, con un'efficacia che va oltre il 90%.

Scoperta rivoluzionaria: è made in England la rivoluzionaria mascherina in grado di eliminare oltre il 90% il Sars-Cov-2, responsabile del Covid-19.

Un nuovo test allo studio della FDA americana potrebbe rilevare l’immunità da coronavirus con più precisione dei test sierologici attuali.

