Il secondo uomo più ricco del Messico investe il 10% della sua ricchezza liquida in BTC (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il secondo uomo più ricco del Messico, Ricardo Salinas Pliego, ha investito il 10% della sua liquidità in Bitcoin (BTC). Pliego ha svelato questa notizia tramite un tweet il 18 novembre, sottolineando che la carta moneta non vale nulla. Ha anche condiviso un video girato in un Paese latino, che mostrava le banche che gettavano sacchi della spazzatura pieni di denaro in un cassonetto. Commentando il video, Pliego ha osservato che mostra l'importanza di diversificare i portafogli di investimento. Para iniciar con el #Bitcoin, les comparto un video tomado en un país latino donde los bancos tiran el dinero a la basura (el papel moneda no vale nada) es por eso que siempre es bueno diversificar nuestro portafolio de inversiones ?.Esto es la expropiación inflacionaria! ?????

