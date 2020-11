Il conflitto in Etiopia può diventare internazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si parla già di guerra civile, in realtà quella scoppiata nelle ultime settimane nella regione etiope del Tigray ha tutta la parvenza di un conflitto “convenzionale”. In grado, tra le altre cose, non solo di destabilizzare l’Etiopia ma l’intera regione del corno d’Africa. La guerra è piombata all’improvviso in questo spicchio del continente africano. Appena InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si parla già di guerra civile, in realtà quella scoppiata nelle ultime settimane nella regione etiope del Tigray ha tutta la parvenza di un“convenzionale”. In grado, tra le altre cose, non solo di destabilizzare l’ma l’intera regione del corno d’Africa. La guerra è piombata all’improvviso in questo spicchio del continente africano. Appena InsideOver.

