GF Vip Stefania Orlando sgancia una bomba su Pierpaolo Pretelli (Di mercoledì 18 novembre 2020) . Oggi in tardo pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha litigato furiosamente con Selvaggia Roma: l’intervento di Stefania Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@StefaniaOrlando1) Stefania Orlando oggi ha difeso Elisabetta Gregoraci, dopo la sua lite con Selvaggia Roma al GF L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) . Oggi in tardo pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha litigato furiosamente con Selvaggia Roma: l’intervento diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@1)oggi ha difeso Elisabetta Gregoraci, dopo la sua lite con Selvaggia Roma al GF L'articolo proviene da YesLife.it.

GF_VIP_5 : @Smile_Isa7 Non penso, faranno di tutto per far rimanere Maria Teresa, Stefania, Tommaso, Francesco,Elisabetta e Pierpaolo - Marzia96227816 : @sailortommy_ @stefyorlandobot Ma insieme avete dato vita a questo grande fratello vip ???? Tommaso e Stefania siete unici ???????????? - GF_VIP_5 : Quali sono i vostri VIP preferiti? Votateli qui ?????????? - goldaffodils : Io totally come Stefania, Adua e Dayane interessato ai discorsi di Urtis sugli interventi chirurgici dei vip #GFVIP - irethebrave : Che schifo, mandate qualcuno a pulire! #GFVIP GF Vip, Andrea e Stefania si lament… -