Francesco Oppini al GF Vip e la vip non si trattiene: il figlio di Alba Parietti finisce asfaltato (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ultimo appuntamento di 'Casa Chi' scintillante, a base anche di Francesco Oppini. Oltre al racconto della furibonda lite tra Matilde Brandi e Franceska Pepe nello studio del GF Vip e all'arrivo di un nuovo concorrente soltanto per Tommaso Zorzi, si sono affrontati tantissimi argomenti. Maurizio Costanzo, per esempio ha voluto dire la propria su Selvaggia Roma. Ma non è tutto, anzi. Durante l'ultima puntata di Casa Chi infatti, anche Elenoire Casalegno ha commentato gli ultimi avvicendamenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Ha voluto catalizzare tutta la sua attenzione sul concorrente Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti è stato più e più volte ripreso da Alfonso Signorini per alcune usciti zero politicamente corrette.

