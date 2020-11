“Fa la vittima e invece…” GF Vip | Pierpaolo Pretelli colpito e affondato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rapporto tra alti e bassi di Elisabetta Gregoraci eè uno degli aspetti più rilevanti dell’edizione numero cinque del ‘Grande Fratello Vip’. In tanti hanno accusato l’ex coniuge di Flavio Briatore di giocare con i sentimenti dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ solo per mettersi in mostra ed avere più visibilità nella casa. Praticamente nessuno ha mai messo in dubbio i sentimenti del giovane, almeno fino ad ora, visto che iniziano ad esserci alcuni clamorosi dubbi. Nella giornata del 18 novembre c’è stato uno scontro tra la Gregoraci e una delle new entry Selvaggia Roma. Quest’ultima ha infatti parlato tutt’altro che bene della coinquilina e questo Eli non riesce proprio ad accettarlo. E ha affermato di essere rimasta delusa proprio dal comportamento di, che non ha fatto nulla per prendere le sue ...