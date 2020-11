Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata di giovedì 19 novembre su Rete 4 (Di giovedì 19 novembre 2020) Dritto e Rovescio, anticipazioni del programma in onda giovedì 19 novembre 2020 su Rete 4. giovedì 19 novembre 2020 andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale con Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro della puntata l’emergenza Covid in un’Italia divisa a zone di rischio. Il natale che si avvicina tra crisi economica e restrizioni Gli altri argomenti della puntata di giovedì 19 novembre 2020 Nella puntata di stasera l’emergenza Covid in Italia, le tensioni tra Regioni e Governo sulla suddivisione del Paese in ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 19 novembre 2020)del programma in onda192020 su4.192020 andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale conche andrà in onda alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro dellal’emergenza Covid in un’Italia divisa a zone di rischio. Il natale che si avvicina tra crisi economica e restrizioni Gli altri argomenti delladi192020 Nelladi stasera l’emergenza Covid in Italia, le tensioni tra Regioni e Governo sulla suddivisione del Paese in ...

Rinaldi_euro : Dritto e Rovescio, Rinaldi sventola un panettone: si scatena la rissa con la Malpezzi. Furia Del Debbio: 'Mi inc***… - Luna41346966 : RT @OrioliPaolo: #Crisanti che deve confrontarsi sul #coronavirus con Rosita Celentano... Viviamo in un mondo bellissimo ?? “Il terrorismo… - Alenize82 : @Bruno_G79 Uno forte di dritto, l’altro di rovescio - Mauro73432329 : - Gandalf1948 : Dritto e Rovescio, Matteo Salvini e lo sfottò a Toninelli: 'Cervelli in fuga? Non sarebbe un danno se lui se ne and… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio Dritto e Rovescio, le anticipazioni di giovedì 19 novembre Mediaset Play Tennis, Atp Finals: exploit Dominic Thiem, Nadal battuto

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra in Inghilterra l’austriaco Dominic Thiem ha vinto 7-6 7-6 in 2 ore e 25 minuti contro lo spagnolo Rafael Nadal. S ...

ATP Finals 2020, il LIVE di martedì 17 novembre: Tsitsipas vs Rublev

Segui in diretta su Ubitennis la terza giornata delle ATP Finals 2020. Alle 15 la sfida tra Rafa Nadal e Dominic Thiem. Alle 21 tocca a Tsitsipas e Rublev ...

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra in Inghilterra l’austriaco Dominic Thiem ha vinto 7-6 7-6 in 2 ore e 25 minuti contro lo spagnolo Rafael Nadal. S ...Segui in diretta su Ubitennis la terza giornata delle ATP Finals 2020. Alle 15 la sfida tra Rafa Nadal e Dominic Thiem. Alle 21 tocca a Tsitsipas e Rublev ...