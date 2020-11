Devastante lutto nella Tv | la Star è morta a 14 anni

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Una tragica notizia ha colpito il famoso cooking showsua versione britca. Ben Watkins, giovane aspirante di Masterchef Junior, ha perso la sua battaglia contro una forma rara di cancro ed è morto a soli 14. Un ragazzo incredibile, un eroe, così lo ricorda la sua famiglia: "Ben, la tua vita sembra quella di un personaggio dei fumetti Marvel". Ben aveva già perso i suoi genitori nel 2017, a soli 11, e da mesi lottava contro la malattia. "I suoi polmoni non gli davano più l'aria di cui aveva bisogno. E' stato", ha confessato in lacrime lo zio Anthony Edwards, al Chicago Tribune. Nonostante tutto non si era mai separato dai suoi amati fumetti, che leggeva anche durante i ricoveri più duri in ospedale. Era riuscito a trovare l'ottimismo mettendosi ai fornelli di ...

pinkamolly : @K_a_t_i_a_M L'educazione sentimentale, dovrebbe essere materia di studio sin dalle elementari. Non sappiamo amare… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante lutto

ControCopertina

Lutto per Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne, si è spenta la madre e lei ha pubblicato un post su Instagram per annunciarlo.Eleonora Daniele è ancora distrutta per la morte di Gigi Proietti . Non è l’unica. Una settimana devastante: l’addio al ...