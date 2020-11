Dark Shadows: Johnny Depp e la scena di sesso con Eva Green: "Surreale e divertente" (Di giovedì 19 novembre 2020) A proposito di Dark Shadows, Johnny Depp e Tim Burton hanno parlato della tumultuosa scena di sesso con Eva Green presente nel film. Durante un'intervista del 2012 Johnny Depp ha parlato estensivamente della scena di sesso selvaggio con Eva Green presente in Dark Shadows. La star dei Pirati dei Caraibi ha anche discusso, assieme a Tim Burton, la genesi della pellicola, dicendo che, per la prima volta, l'idea che ha dato vita al progetto è stata sua e non del regista statunitense. Durante l'intervista, a proposito della scena di sesso con la Green, Depp ha dichiarato: "Devo dire che è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020) A proposito die Tim Burton hanno parlato della tumultuosadicon Evapresente nel film. Durante un'intervista del 2012ha parlato estensivamente delladiselvaggio con Evapresente in. La star dei Pirati dei Caraibi ha anche discusso, assieme a Tim Burton, la genesi della pellicola, dicendo che, per la prima volta, l'idea che ha dato vita al progetto è stata sua e non del regista statunitense. Durante l'intervista, a proposito delladicon laha dichiarato: "Devo dire che è ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dark Shadows: Johnny Depp e la scena di sesso con Eva Green: 'Surreale e divertente'… - GiuseppeCeddia0 : Stasera alle 0:00 su Italia 1 c'è 'Dark Shadows' di Tim Burton. Non comprendo come a Johnny Depp non siano saltate… - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: #FilmTv #18novembre. Mediterraneo. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Dark Shadows. My name is Tan… - VigilanzaT : #FilmTv #18novembre. Mediterraneo. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Dark Shadows. My nam… - _PuntoZip_ : Il film del giorno: “Dark Shadows” (su Italia 1) -

Ultime Notizie dalla rete : Dark Shadows Dark Shadows su Italia 1 e in streaming Mediaset Play Dark Shadows: Johnny Depp e la scena di sesso con Eva Green: "Surreale e divertente"

A proposito di Dark Shadows, Johnny Depp e Tim Burton hanno parlato della tumultuosa scena di sesso con Eva Green presente nel film. Durante un'intervista del 2012 Johnny Depp ha parlato estensivament ...

Dark Shadows su Italia 1 e in streaming

Dark Shadows, diretto da Tim Burton, va in onda mercoledì 18 novembre in seconda serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play ...

A proposito di Dark Shadows, Johnny Depp e Tim Burton hanno parlato della tumultuosa scena di sesso con Eva Green presente nel film. Durante un'intervista del 2012 Johnny Depp ha parlato estensivament ...Dark Shadows, diretto da Tim Burton, va in onda mercoledì 18 novembre in seconda serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play ...