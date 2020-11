Covid Russia, l’esperto: “Morti reali fino a sei volte in più” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid Russia, l’esperto non ha dubbi: il reale numero dei morti potrebbe essere addirittura sei volte in più a quello annunciato. Le cifre reali sarebbero da film horror. I morti per Covid-19, in Russia, potrebbe essere addirittura fino a sei volte in più di quelli dichiarati. A sostenerlo è Alexei Raksha, demografo ed ex dipendente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)non ha dubbi: il reale numero dei morti potrebbe essere addirittura seiin più a quello annunciato. Le cifresarebbero da film horror. I morti per-19, in, potrebbe essere addiritturaa seiin più di quelli dichiarati. A sostenerlo è Alexei Raksha, demografo ed ex dipendente L'articolo proviene da Inews.it.

rivvil85 : RT @RaffaeliAntora: @LegaSalvini Tempo scaduto. Non sarete mai più credibili, sorry. #salvini #coglioncino #49milioni #Legaladrona #Salv… - Valnao : RT @RaffaeliAntora: @LegaSalvini Tempo scaduto. Non sarete mai più credibili, sorry. #salvini #coglioncino #49milioni #Legaladrona #Salv… - Pura_Vida69 : RT @RaffaeliAntora: @LegaSalvini Tempo scaduto. Non sarete mai più credibili, sorry. #salvini #coglioncino #49milioni #Legaladrona #Salv… - villani_e : RT @RaffaeliAntora: @LegaSalvini Tempo scaduto. Non sarete mai più credibili, sorry. #salvini #coglioncino #49milioni #Legaladrona #Salv… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: BREAKING [18.11-18:10] #Mosca #Moscow #Russia IN CORSO #INCENDIO RIANIMAZIONE #OSPEDALE #COVID #covid_19 – Informazioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Obitori pieni e cadaveri ammucchiati: i video che gettano dubbi sui dati ufficiali Covid in Russia Fanpage.it Covid Russia, l’esperto: “Morti reali fino a sei volte in più”

Covid Russia, l’esperto non ha dubbi: il reale numero dei morti potrebbe essere addirittura sei volte in più a quello annunciato. Le cifre reali sarebbero da film horror. I morti per Covid-19, in ...

"Il vaccino Sputnik è sicuro", parola di Chizhov, l'ambasciatore russo presso l'Ue

Bruxelles ha già firmato molti contratti con aziende di diversi paesi per la fornitura del vaccino contro Covid-19. La Russia a che punto è con il vaccino, è già disponibile? "Direi che il primo ...

Covid Russia, l’esperto non ha dubbi: il reale numero dei morti potrebbe essere addirittura sei volte in più a quello annunciato. Le cifre reali sarebbero da film horror. I morti per Covid-19, in ...Bruxelles ha già firmato molti contratti con aziende di diversi paesi per la fornitura del vaccino contro Covid-19. La Russia a che punto è con il vaccino, è già disponibile? "Direi che il primo ...