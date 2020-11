Calabria, quella terra di nessuno dove molti cercano di farsi strada (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vicenda di Eugenio Gaudio, ex Rettore Sapienza ed ormai ex commissario alla Salute, ha riaperto la vecchia questione sulla Calabria, quella terra dove tutti passano, nessuno resta e qualcuno si fa strada. E chi voleva rimanerci, non c’è più. Cosa sta accadendo in Calabria? C’è chi parla, in maniera forse un po’ troppo visionaria, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vicenda di Eugenio Gaudio, ex Rettore Sapienza ed ormai ex commissario alla Salute, ha riaperto la vecchia questione sullatutti passano,resta e qualcuno si fa. E chi voleva rimanerci, non c’è più. Cosa sta accadendo in? C’è chi parla, in maniera forse un po’ troppo visionaria, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calabria quella Tutto quello che so della Calabria, e perché posso parlarne male Linkiesta.it Commissario in Calabria, in pole D'Andrea: da detective del pool Mani pulite a consulente del sindaco Sala

Chi lo conosce, assicura che il suo nome sinora l'ha letto sui giornali, e che nessun contatto ufficiale ci sia stato, almeno sino a ieri notte. Ma se sarà Federico D'Andrea a occuparsi della sanità i ...

Ragazze di talento che onorano la Calabria. Miriam Violi, medico contro il Covid

Neolaureata giovanissima con lode in medicina a Pisa, la professione di medico “una missione”, l’ottimismo della volontà delle ragazze di Calabria, che affrontano decise le sfide e non si arrendono, m ...

