Buxelles | Commissione Ue critica documento programmatico di bilancio dell’Italia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Dall'esame deldell'Italia alcune misure non sembrano temporanee o finanziate da misure di copertura. Lo scrive laUe nel suo giudizio sul Dpb italiano. Stessa conclusione anche per Francia, Lituania e Slovacchia.

(Teleborsa) - La Commissione europea considera nel complesso in linea con le raccomandazioni UE adottate dal Consiglio lo scorso 20 luglio il documento programmatico di bilancio (DPB) ...Bruxelles, 18 nov. (Adnkronos) - La Commissione Europea promuove in blocco le manovre economiche varate dai Paesi dell'area euro per sostenere l'economia, colpita dalla crisi provocata dalla pandemia ...