Berlusconi apre ma il sistema politico è in tilt. La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Non sarà facile per l’Italia politica salvarsi: la situazione sembra avvitarsi su se stessa, ed è un dramma in un momento in cui ci sarebbe bisogno di idee e decisioni nette. Il governo è visibilmente in ambasce: Giuseppe Conte non può muoversi più di tanto, vista la fragilità dell’equilibrio che lo sorregge, in primo luogo la crisi solo a mala pena mascherata da un unanimismo di facciata della forza di maggioranza relativa, cioè i Cinque Stelle. Se a questo si aggiunge una palese inadeguatezza della sua squadra, il quadro diventa disperato. In ogni caso, del tutto incuranti della grave situazione economica, e anche dei problemi che stanno sorgendo a livello europeo sulla erogazione dei fondi del Recovery Plan, i leader politici sembrano vivere in un mondo tutto loro, autoreferenziale. Gli Stati Generali dei Cinque Stelle ne hanno data plastica dimostrazione, con i delegati a discutere ...