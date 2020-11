Azzolina: 'i rischi non sono da apertura scuole, ma da chiusura' (Di mercoledì 18 novembre 2020) La riapertura delle scuole non ha inciso sui contagi, e al ministero dell'Istruzione si lavora per evitare altre chiusure locali. Il ministro Azzolina prevede che ci sarà un ritorno graduale in aula, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) La ridellenon ha inciso sui contagi, e al ministero dell'Istruzione si lavora per evitare altre chiusure locali. Il ministroprevede che ci sarà un ritorno graduale in aula, ...

