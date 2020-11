Amici 2020 | il regolamento e le novità

Leggi su soundsblog

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Durante la seconda puntata del daily di, Maria De Filippi è intervenuta in collegamento audio con i ragazzi per raccontare loro ledi questa edizione, partita ufficialmente sabato 14 novembre. “Questa edizione è influenzata dalla pandemia per quanto riguarda la convivenza, 24 ore su 24. Questa situazione crea anche la necessità di farvi stare a meno contatto possibile con persone estranee a voi. Vi dovete far da mangiare, pulire casa, tenerla in ordine, dall’armadio, ai letti, ai comodini, vestiti e tutto il resto. Siete in 15, potete fare turni, ognuno la propria parte ma fatelo. Per quanto riguarda il canto e il ballo, non c’era un limite di banco per professore. La Celentano, ad esempio, non sceglie nessuno. Questo perché? Perché i casting si erano svolti con la produzione e dei tecnici di canto e ballo. Partendo ...