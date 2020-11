Acquistano con assegno scoperto: carabinieri denunciano due truffatori (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato un 40enne ed un 70enne di Napoli, ritenuti responsabili di “Truffa” e “Ricettazione”. I predetti, ripetendo un modus operandi già utilizzato in molteplici circostanze, dopo aver contattato un commerciante, con artifici e raggiri lo convincevano ad accettare, a titolo di pagamento della merce ordinata, un assegno bancario di 2mila euro che, posto all’incasso, è risultato insoluto. A questo punto la vittima, resasi conto del raggiro, non ha esitato a sporgere denuncia. L’attività condotta dai carabinieri ha permesso di risalire all’identità dei due malfattori che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati sia a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato un 40enne ed un 70enne di Napoli, ritenuti responsabili di “Truffa” e “Ricettazione”. I predetti, ripetendo un modus operandi già utilizzato in molteplici circostanze, dopo aver contattato un commerciante, con artifici e raggiri lo convincevano ad accettare, a titolo di pagamento della merce ordinata, unbancario di 2mila euro che, posto all’incasso, è risultato insoluto. A questo punto la vittima, resasi conto del raggiro, non ha esitato a sporgere denuncia. L’attività condotta daiha permesso di risalire all’identità dei due malfattori che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono tuttora in corso accertamenti da parte deifinalizzati sia a ...

Ultime Notizie dalla rete : Acquistano con Acquistano con assegno scoperto: carabinieri denunciano due truffatori anteprima24.it Tim, arriva la connessione «ovunque» via satellite a banda ultra larga: via da gennaio 2021

Banda larga ovunque in Italia, Telecom Italia sigla accordo da 150 milioni con Eutelsat per la connettività nelle zone più remote: il nuovo servizio si chiamerà «Tim Ovunque» ...

TIM, accordo strategico con Eutelsat per banda ultralarga con tecnologia satellitare

(Teleborsa) - TIM ha siglato un accordo strategico con Eutelsat per ampliare la propria offerta di servizi in banda ultralarga attraverso la tecnologia satellitare, in linea con l'obiettivo ...

