20 nuovi posti letto Covid a Barga

All'ospedale di Barga da martedì 24 novembre saranno attivate due aree Covid con 10 posti letto di cure intermedie (low care) e 10 posti letto di degenza ordinaria non intensiva.

Ultime Notizie dalla rete : nuovi posti Covid 19 L'Aquila, 10 nuovi posti letto al Delta 7 Il Capoluogo Covid, Svizzera: “Finiti i posti in terapia intensiva”. A Berlino la polizia apre gli idranti sui “no lockdown”

Francia: «Virus sotto controllo», la Svezia costretta a stringere. Gli Usa restano «sorvegliati speciali», dopo aver raggiunto gli 11 milioni di contagi ...

Coronavirus in Toscana, 2.508 nuovi casi e 55 decessi. Il Meyer di Firenze sdoppia il Pronto Soccorso

I ricoverati sono complessivamente 2.087 (18 in più rispetto a ieri), 282 in terapia intensiva (5 in più). Riattivato di notte il forno del cimitero di Trespiano per il via vai costante di mezzi funeb ...

