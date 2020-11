Virologo Pregliasco | “Spero picco di contagi entro una settimana”

(Di martedì 17 novembre 2020) “La curva delo è ancora in crescita, ma è una crescita lineare. Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare spero aluna settimana“. Così ildell’Università degli studi di Milano, Fabrizio, intervenuto a ‘Buongiorno’ in onda su Sky TG24. “La curva sarebbe stata esponenziale, invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina – ha aggiunto -. Siamo nella fase di plateau e bisogna insistere, questo è fondamentale“.: “Sperodiuna settimana” SportFace.

Adnkronos : #Pregliasco: 'A febbraio terza ondata, prepariamoci' - La7tv : #lariachetira Il virologo Fabrizio #Pregliasco: 'L'aspetto territoriale è fondamentale, c'è il medico di famiglia e… - preglias : RT @La7tv: #omnibus Il virologo Fabrizio Pregliasco commenta l'annuncio di #Moderna sull'efficacia del #vaccino sviluppato dall'azienda ame… - La7tv : #lariachetira Il virologo Fabrizio #Pregliasco: 'Si vede il segno di un raffreddamento della curva dei nuovi contag… - infoitsalute : Fabrizio Pregliasco, la biografia del noto virologo: età, carriera e vita privata -

Ultime Notizie dalla rete : Virologo Pregliasco

Tanti si chiedono se i tamponi fai da te promossi dal presidente veneto Zaia siano efficaci. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore sanitario ...Il professor Andrea Crisanti: "Inaccettabile riaprire a Natale per ritrovarci come dopo le aperture in Sardegna" ...