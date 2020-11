NFL | Week 10 – Chicago incassa la quarta sconfitta consecutiva

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 novembre 2020) L’ultima partita della10 vede uscire vincitrice Minnesota. I Vikings battono i rivali dei Bears per 19-13, proseguendo il loro momento positivo. Per la franchigia di Minneapolis è la terza vittoria, dopo quelle nei match di conference contro gli acerrimi rivali di Green Bay e contro i Lions. Al contrario,dimostra di non riuscire a risollevarsi dal momento negativo ela, dopo quelle contro Rams, Saints e Titans. Vikings-Bears, tutto riaperto in NFC North? L’esito del match tra Vikings e Bears ha confermato i trend opposti delle due squadre. Da un lato,è partita molto bene, in questa stagione, con cinque vittorie e unanelle ...