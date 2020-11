Netflix unisce Pretty Little Liars e Black Swan nella sua nuova serie | Tiny Pretty Things

Ultime Notizie dalla rete : Netflix unisce

The Italian Times

Lady Diana - Emma Corrin: la somiglianza è davvero impressionante nei gesti, nelle pose, negli outfit. Tutti i look sono stati ricostruiti in The Crown 4.Tra i protagonisti di The Crown 4 abbiamo Lady Diana. Ecco i migliori abiti indossati dalla sua interprete, Ema Corrin, sul set di questa serie Tv Netflix, delle riproduzioni fedeli agli originali. La ...