Matrimoni d’autunno 2020 | i look delle spose Vip

(Di martedì 17 novembre 2020) Ecco iVIP di questo autunnoIn un periodo storico difficile per l’Italia e per il segmento wedding, anche le abitudini degli italiani sono cambiate. Alcuni vip nostrani, infatti, hanno deciso di celebrare le proprie nozze tra settembre e ottobre, giusto in tempo e prima del recente lockdown, cercando di sfruttare, al meglio, il clima mite di questo strano autunno. Leggi anche: Luigi Berlusconi, cerimonia intima e blindata. Tutti i dettagli Ilo vip più atteso di questa stagione è stato quello tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, celebratosi lo scorso 7 ottobre nella cappella dell’oratorio San Sigismondo di Milano. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli Per l’occasione, la giovane PR, ha deciso di indossare due ...