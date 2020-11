Mario Balotelli, è furioso con un concorrente del Gf Vip (Di martedì 17 novembre 2020) Questo articolo Mario Balotelli, è furioso con un concorrente del Gf Vip . Il calciatore Mario Balotelli proprio non ci sta e sui social scaglia un attacco a Selvaggia Roma. Scopriamo insieme cosa è successo. Mario Balotelli, calciatore italiano, ha sbottato sui social nelle scorse ore scagliandosi contro Selvaggia Roma. Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip, dove sta partecipando in veste di … Leggi su youmovies (Di martedì 17 novembre 2020) Questo articolo, ècon undel Gf Vip . Il calciatoreproprio non ci sta e sui social scaglia un attacco a Selvaggia Roma. Scopriamo insieme cosa è successo., calciatore italiano, ha sbottato sui social nelle scorse ore scagliandosi contro Selvaggia Roma. Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip, dove sta partecipando in veste di …

Novella_2000 : Mario Balotelli difende suo fratello e si scaglia contro Selvaggia Roma: 'Enock è intoccabile' #gfvip - Notiziedi_it : Mario Balotelli difende suo fratello e si scaglia contro Selvaggia Roma - Manuel_Real_Off : E perchè è intoccabile? #gfvip - zazoomblog : Mario Balotelli prende le difese di Enock: “lui è intoccabile” - #Mario #Balotelli #prende #difese - MiryanaBim : RT @coipantaleopa: Qualcuno dica a Balotelli che non siamo in una puntata di Gomorra e che lui non è Genny Savastano. Terra chiama Mario,… -