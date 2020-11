Lena Dunham: «Quando ho smesso di essere fertile, è in quel momento che ho desiderato avere un figlio» (Di martedì 17 novembre 2020) La foto è quella di una donna in una stanza di ospedale. Lena Dunham l’ha pubblicata sul proprio profilo Instagram per raccontare la pubblicazione di un suo editoriale (per Harper’s Magazine) duro, intimo. A tratti, difficile da leggere senza che la commozione prenda il sopravvento. «Ho scritto questo pezzo per tutte le donne che sono state deluse dalla scienza e dalla propria natura biologica, deluse soprattutto da una società che fatica ad immaginare per loro un altro ruolo», un ruolo diverso da quello di madre, ha spiegato via Instagram l’attrice, chiedendosi «Chi sarei stata se non una madre?». Leggi su vanityfair (Di martedì 17 novembre 2020) La foto è quella di una donna in una stanza di ospedale. Lena Dunham l’ha pubblicata sul proprio profilo Instagram per raccontare la pubblicazione di un suo editoriale (per Harper’s Magazine) duro, intimo. A tratti, difficile da leggere senza che la commozione prenda il sopravvento. «Ho scritto questo pezzo per tutte le donne che sono state deluse dalla scienza e dalla propria natura biologica, deluse soprattutto da una società che fatica ad immaginare per loro un altro ruolo», un ruolo diverso da quello di madre, ha spiegato via Instagram l’attrice, chiedendosi «Chi sarei stata se non una madre?».

