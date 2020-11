Lazio | Immobile non è più in isolamento | nelle prossime ore le visite mediche

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ottime notizie in casa, secondo quanto appreso e riportato dall’Ansa. Ciroinfatti non è più inore si sottoporrà alleper l’idoneità presso la Clinica Paideia di Roma. L’attaccante biancoceleste sembra quindi aver superato il Covid-19 e qualora dovesse superare con successo leallora potrebbe già essere a disposizione di Simone Inzaghi a partire dallesedute di allenamento. Lafarà il suo ritorno in campo dopo la sosta sabato pomeriggio in casa del Crotone.non è più in ...

sportface2016 : #SerieA #Lazio Terminato l'isolamento di #Immobile - sportli26181512 : Lazio, Immobile è guarito dal coronavirus: Buone notizie per l'attaccante della Lazio, risultato negativo al tampon… - Mediagol : #Lazio, termina l'isolamento di Immobile: fissate le visite mediche di idoneità sportiva. I dettagli - ndl00 : #Lazio, #Immobile negativo al tampone! - TuttoFanta : ?? #LAZIO: quarantena finita per #Immobile, domani la visita sanitaria. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

Serie A, Lazio: Ciro Immobile non è più in isolamento per la positività al Covid-19. Attesa per le visite mediche nelle prossime ore ...Arturo Vidal è letteralmente indiavolato con il suo Cile. Dopo i due gol della scorsa partita, arriva il terzo da parte del centrocampista ancora fermo a quota zero con l’Inter come al fantacalcio: qu ...