La folle corsa per le scarpe di Lidl Cosa è successo al supermercato (Di martedì 17 novembre 2020) Francesca Galici Le scarpe Lidl sono il nuovo feticcio degli italiani, disposti a fare lunghe code e a rompere gli schemi degli assembramenti per acquistarle e mandarle sold out in poche ore in tutta Italia Se un giorno, nemmeno troppo lontano, qualcuno ci avesse detto che sarebbe scattata la corsa per accaparrarsi l'ultimo paio di scarpe Lidl, non ci avremmo creduto. Ma l'Italia del 2020 è anche questo. Lunedì 16 novembre negli scaffali della nota catena di supermercati low-cost è arrivata la linea di abbigliamento a marchio proprio e in tantissimi si sono riversati nei punti vendita sparsi sul territorio per acquistare magliette, calzini e ciabatte, oltre alle ormai iconiche scarpe nei colori peculiari del brand.

