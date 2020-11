Inter, allarme rientrato per Hakimi: in campo con il Marocco (Di martedì 17 novembre 2020) Hakimi in campo con la maglia del Marocco. Spazzati via i dubbi sulle condizioni del terzino dell’Inter per la botta rimediata nei giorni scorsi Sospiro di sollievo per Antonio Conte e l’Inter. Achraf Hakimi è regolarmente in campo con il Marocco nel match della qualificazione alla Coppa d’Africa contro la Repubblica Centrafricana. L’ex Real Madrid aveva rimediato una contusione nella precedente gara della selezione marocchina, creando un po’ di apprensione nell’ambiente Interista. Hakimi sarà quindi regolarmente a disposizione di Conte contro il Torino al rientro in Italia dopo le fatiche in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020)incon la maglia del. Spazzati via i dubbi sulle condizioni del terzino dell’per la botta rimediata nei giorni scorsi Sospiro di sollievo per Antonio Conte e l’. Achrafè regolarmente incon ilnel match della qualificazione alla Coppa d’Africa contro la Repubblica Centrafricana. L’ex Real Madrid aveva rimediato una contusione nella precedente gara della selezione marocchina, creando un po’ di apprensione nell’ambienteista.sarà quindi regolarmente a disposizione di Conte contro il Torino al rientro in Italia dopo le fatiche in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com

Hakimi in campo con la maglia del Marocco. Spazzati via i dubbi sulle condizioni del terzino dell'Inter per la botta rimediata nei giorni scorsi ...

