Fuga di monossido di carbonio intossica un uomo e la moglie

Coppia intossicata a causa di una fuga di monossido di carbonio a Pavia: il marito è morto, mentre la moglie è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.Nel Pavese, a Tornello di Mezzanino, l'incidente ieri sera ma la scoperta oggi: la coppia si era appena trasferita e non aveva ancora gli allacciamenti, ...