Firenze, maestra inverte i ruoli a scuola: i maschi fanno le femmine e viceversa. Genitori in rivolta (Di martedì 17 novembre 2020) Le favole e le piccole recite come grimaldello per indottrinare a scuola i bambini sulle teorie gender. Succede in una elementare e media di Firenze, dove l’educazione contro gli stereotipi di genere è stata affidata a un’associazione queer, ovvero che si ispira a una corrente di pensiero che si spinge oltre anche rispetto al mondo Lgbt. Per i queer, in sostanza, sul fronte dell’identità di genere vale tutto. La teoria gender a scuola Il laboratorio organizzato da Ireos Onlus – Centro Servizi Autogestito Comunità Queer ha suscitato la reazione dei Genitori, che hanno appreso dell’iniziativa da un consiglio di classe. Ma non è la sola iniziativa che ha messo in allarme i Genitori. Nella scuola elementare, infatti, c’è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 novembre 2020) Le favole e le piccole recite come grimaldello per indottrinare ai bambini sulle teorie gender. Succede in una elementare e media di, dove l’educazione contro gli stereotipi di genere è stata affidata a un’associazione queer, ovvero che si ispira a una corrente di pensiero che si spinge oltre anche rispetto al mondo Lgbt. Per i queer, in sostanza, sul fronte dell’identità di genere vale tutto. La teoria gender aIl laboratorio organizzato da Ireos Onlus – Centro Servizi Autogestito Comunità Queer ha suscitato la reazione dei, che hanno appreso dell’iniziativa da un consiglio di classe. Ma non è la sola iniziativa che ha messo in allarme i. Nellaelementare, infatti, c’è ...

repubblica : Firenze, la maestra minacciata sui social per il laboratorio contro gli stereotipi di genere - SecolodItalia1 : Firenze, maestra inverte i ruoli a scuola: i maschi fanno le femmine e viceversa. Genitori in rivolta… - anmata65 : Firenze, la maestra minacciata sui social per il laboratorio contro gli stereotipi di genere - Rainbow_Uapa : RT @rep_firenze: Firenze, la maestra minacciata sui social per il laboratorio contro gli stereotipi di genere [di Valeria Strambi] [aggiorn… - Talkin_Hawkin : RT @rep_firenze: Firenze, la maestra minacciata sui social per il laboratorio contro gli stereotipi di genere [di Valeria Strambi] [aggiorn… -